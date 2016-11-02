У світі загинули понад 700 журналістів за останнє десятиліття - ООН

За останні десять років у світі загинуло 700 журналістів. Про це заявив Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та закликав вшанувати пам'ять представників ЗМІ, які були вбиті при виконанні службового обов'язку.

Про це йдеться в посланні генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з нагоди Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, повідомляє центр новин ООН.

"Понад 700 журналістів загинули за останнє десятиліття: іншими словами, кожні п'ять днів один журналіст позбавлявся життя тільки за те, що він доводив до громадськості останні вісті і інформацію", - заявив генеральний секретар ООН.

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В той же час він наголосив, що багато журналістів гинуть в конфліктах, які вони так безстрашно висвітлюють. Разом з тим дуже багатьох змушують замовкнути за допомогою насильства і в мирних умовах.

"Розкривається лише сім відсотків таких злочинів ...", - сказав Пан Гі Мун, додавши, що безкарність посилює страх серед журналістів і дозволяє урядам безперешкодно застосовувати цензуру.

"Не можна допускати, щоб журналісти були змушені займатися самоцензурою, побоюючись за своє життя", - заявив генсек, закликавши покінчити з безкарністю і гарантувати журналістам право говорити правду можновладцям.

Нагадаємо, 28 жовтня УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістамі і роботою редакції.

«Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що займалася збором інформації СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не тільки журналістів, а й політиків», – йшлося в статті.

Згодом керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що витік інформації про діяльність і розслідування журналістів «Української правди» міг статися не в результаті прослуховування. Пізніше в департаменті комунікацій Міністерства внутрішніх справ України запевнили, що не ведуть незаконного прослуховування і спостереження за українськими журналістами.