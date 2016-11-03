Невідомі "замінували" Кремль, посольство США і вокзали Москви

Про це повідомляє агентство міських новин «Москва» з посиланням на джерело в екстрених службах.

«На службу 02 надійшло п'ять повідомлень про загрозу вибуху в будинку посольства США у Москві, в Кремлі, на Ярославському вокзалі, у відділенні ОВС на Ленінському проспекті, 4 д., і в колл-центрі «Еко-мобайл» в Зеленоградськ АТ», - сказало джерело агентства.

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Пізніше ТАСС з посиланням на аналогічне джерело повідомило, що під загрозою також виявилися Курський і Казанський вокзали.

На всі об'єкти виїхали кінологи.