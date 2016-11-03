Невідомі "замінували" Кремль, посольство США і вокзали Москви
20:14, 03 листопада 2016Світ
1859 1
Російська поліція перевіряє повідомлення про загрозу вибуху в Кремлі, посольстві США і ще в декількох будинках у Москві.
На службу 02 надійшло п'ять повідомлень про загрозу вибуху / REUTERS
Про це повідомляє агентство міських новин «Москва» з посиланням на джерело в екстрених службах.
«На службу 02 надійшло п'ять повідомлень про загрозу вибуху в будинку посольства США у Москві, в Кремлі, на Ярославському вокзалі, у відділенні ОВС на Ленінському проспекті, 4 д., і в колл-центрі «Еко-мобайл» в Зеленоградськ АТ», - сказало джерело агентства.
Читайте такожМаршрут "хресного походу" у Києві "замінували"
Пізніше ТАСС з посиланням на аналогічне джерело повідомило, що під загрозою також виявилися Курський і Казанський вокзали.
На всі об'єкти виїхали кінологи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter