У посольстві РФ в Лондоні поскаржилися до британського МЗС на акцію протесту перед будівлею

Про це повідомляється на сайті посольства, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У російській дипмісії скаржаться на "небажання британської влади забезпечити безперебійний режим роботи і безпеку посольства".

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У заяві йдеться, що 3 листопада група демонстрантів блокувала роботу посольства: вхід в консульський відділ був завалений "частинами від манекенів", а учасники акції прикували себе до входу в установу.

Також у посольстві РФ повідомляють, що були заблоковані телефонні лінії установи, так як на них була здійснена атака "валом "порожніх" телефонних дзвінків".

"Була створена реальна загроза безпеці дипмісії на території Великобританії. За відверто провокаційними і хуліганськими діями "демонстрантів" байдуже спостерігала поліція", - вважає російська сторона.

У заяві посольства висловлюється припущення, що акція, можливо, була ретельно спланована". На початку жовтня глава британського МЗС Борис Джонсон заявив, що "хотів би побачити протести перед посольством Росії" в Лондоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти з організації The Syria Campaign звели інсталяцію з сотень пластикових рук перед посольством Росії в Лондоні, заблокувавши вхід до дипустанови.