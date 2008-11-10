Дружина Барака Обами оглянула житлову частину Білого дому

Обраний президент США Барак Обама з дружиною Мішель залишили Білий дім, пробувши в ньому в понеділок майже півтори годин, передає кореспондент РІА Новости.

Під час цього візиту Обама вперше побував в Овальному кабінеті, в якому він, за даними телекомпаній "Фокс" і CNN, ніколи раніше не був, хоча відвідував Білий дім вісім разів.

Прибуття Обами з дружиною в Білий дім транслювалося всіма телекомпаніями в прямому ефірі, натомість їх від`їзд телекомпанії не показували до того моменту, поки лімузин Обами не з`явився в аеропорту, звідки запланований виліт чартеру до Чикаго.

Ні Буш, ні Обама з заявами для преси не виступали ні перед початком зустрічі, ні після її закінчення.

Візит обраного президента США в Білий дім незабаром після виборів - усталена традиція і, згідно з протоколом, після прибуття Обами з дружиною чинний президент і перша леді США показали Білий дім його майбутнім господарям, які в`їдуть в нього в січні на наступні чотири роки.

Президенти у супроводі виконавчого директора офіційної резиденції президента США віце-адмірала служби берегової охорони США Стівена Рошона зробили "екскурсію" по Білому дому, а потім розмовляли в Овальному кабінеті.

Тим часом жінки зайнялися істотнішими справами. Лора Буш і Мішель Обама піднялися на верхній поверх Білого дому, де розташована особиста житлова частина резиденції президента США.