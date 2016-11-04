В Йорданії загинули троє американських військових

Представники міноборони США заявили, що в результаті перестрілки загинув один військовий, а двоє отримали серйозні поранення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Двоє поранених солдатів були доставлені в лікарню в Аммані, де вони померли", - в кінцевому підсумку констатував представник американських військових.

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Йорданська сторона заявила, що автомобіль, в якому перебували американці, був обстріляний солдатами йорданської армії, які охороняли військову базу. Джерела у йорданської армії пояснили, що автомобіль не відреагував на наказ зупинитися.

На думку американської сторони, поки не виявлено ознак того, що машина американських військових була обстріляна навмисно. США проводять розслідування інциденту.

ЗМІ також повідомили, що в результаті атаки був поранений йорданський військовослужбовець.

Йорданія вважається близьким союзником США в регіоні. В Йорданії знаходяться кілька сотень американських військових інструкторів. Після початку збройного конфлікту в Сирії США витратили на посилення обороноздатності Йорданії вже близько мільярда доларів.