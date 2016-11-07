У Німеччині політика засудили до 8 місяців в’язниці за нацистське татуювання

У ФНР суд призначив 8 місяців ув’язнення для ультраправого політика Марселя Заха за нацистське татуювання після того, як прокуратура оскаржила попереднє рішення суду щодо умовного терміну. Про це повідомляє The Associated Press.

Заха звинувачували у розпалюванні ненависті підсудним політиком.

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Справа проти політика була відкрита після публікації фото татуювання на його тілі, яке зображає нацистський табір смерті Аушвіц, а також напис, який був над воротами концтабору Бухенвальд та означає «Кожному своє».

Раніше німецького єврокомісара із цифрової економіки Гюнтера Еттінгера звинуватили у расизмі через його висловлювання в адресу китайців.

Чиновник у своїй промові вжив термін Schlitzaugen щодо жителів Китаю та решти Азії. В перекладі слово означає вузькоокі. Пізніше в газеті Die Welt Еттінгер повідомив, що його слова мали широкий контекст і не мав на меті образити китайців.