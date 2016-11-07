Авіація РФ і сили Асада застосували в Дамаску запальні бомби, загинули мирні жителі – ЗМІ

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на управління цивільної оборони Сирії.

За даними агентства, в результаті атаки сил режиму Асада і Повітряно-космічних сил Росії на підконтрольні опозиції райони Дамаска загинуло багато мирних жителів.

Читайте такожУ Сирії війська Асада обстріляли школу, загинуло 8 дітей (фото)

Зокрема, сили режиму Асада піддали артилерійському обстрілу район Хареста на північному сході Дамаска, в результаті чого загинули троє і поранено 20 осіб. Поранених доставлено в польові шпиталі.

Як повідомляється, також авіація режиму Асада і ПКС РФ завдали ударів по житлових районах у передмістях Дамаска Східна Гута і Дума, в результаті чого загинули і було поранено багатьох мирних жителів.

При цьому авіація застосувала проти мирного населення запальні бомби. Сили цивільної оборони гасять пожежі, що виникли.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в сирійському місті Алеппо діяла десятигодинна пауза у бойових діях, оголошена для виходу бойовиків й евакуації хворих і поранених.

Читайте такожУ сирійському місті Алеппо знову поновилися бої - ЗМІ

Утім, повстанці заявили, що не вірять обіцянкам сирійського та російського режимів. Під час паузи у бойових діях з Алеппо не вийшла жодна людина.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала Генеральну асамблею ООН втрутитися в ситуацію в Сирії і зробити все можливе, щоб зупинити цілеспрямовані авіаудари сирійської авіації і ПКС РФ по цивільному населенню Алеппо.

Попередню «гуманітарну паузу» в Алеппо було оголошено 20 жовтня. За інформацією ЗМІ, під час її дії в регіоні тривали обстріли «цивільних коридорів».

За даними ООН, у східній частині Алеппо перебувають у пастці близько 275 тисяч мирних жителів, а також 8 тисяч повстанців.