Президент Філіппін скасував контракт із США на купівлю гвинтівок для поліції

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми не будемо наполягати на купівлі дорогої зброї зі Сполучених Штатів. Ми завжди можемо купити його десь ще. Я наказую поліції скасувати її (угоду). Вони (гвинтівки) нам не потрібні", - заявив Дутерте.

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За його словами, влада має намір знайти дешевші варіанти зброї, яке не поступалося б за якістю американським зразкам.

Скасований контракт передбачав поставку Філіппінам 26 тисяч гвинтівок для потреб місцевої поліції.

Однак, за деякими даними, Вашингтон планував скасувати поставки через побоювання, що зброя буде використана для жорстокого придушення злочинності в країні.

Представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що Білий дім поки не отримував ніяких повідомлень про скасування угоди.