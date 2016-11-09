Жителі Гуаму підтримали Клінтон на виборах президента США

Про це повідомляє USA Today.

З 32 тисяч проголосувавших 71,63% підтримали кандидата від демократів, за Трампа проголосували 24,16% тих, хто прийшов на дільниці.

Читайте такожПерші міста штату Нью-Гемпшир оголосили підсумки голосування на виборах у США

Проте, хоча всі виборці на острові є громадянами США, їх голоси в президентській гонці не зараховуються, оскільки вони не мають представництва в колегії виборщиків.

Разом із тим зазначається, що з 1980 року більшість жителів Гуаму підтримували кандидата, який у підсумку ставав президентом США.

Нагадаємо, голосування на виборах президента США відбудеться в два етапи: спочатку 8 листопада виборці проголосують у всіх штатах. Кандидат, який перемагає в штаті, отримує всі голоси так званих виборщиків, число яких дорівнює кількості виборчих округів конгресу в цьому штаті.

На другому, формальному етапі, виборщики голосують за президента. Загальна кількість виборщиків – 538, таким чином, для перемоги необхідно 270 голосів.