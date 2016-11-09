В Ірані в результаті ДТП з автобусом загинули 18 людей

Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство ISNA.

За інформацією видання, ДТП сталося на трасі між містами Ясудж і Аглід. Там перекинувся автобус, що перевозив паломників з провінції Йезд. Всі вони, як зазначає ISNA, прямували до шиїтських святинь в Ірак.

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Інформація про інцидент надійшла до місцевих органів поліції о 20:50 за місцевим часом, зауважує видання. На місце події з сусідньої провінції Фарс і міста Ясуджа були спрямовані більше десяти машин швидкої допомоги.

Як пише ISNA, аварія сталася на другорядній дорозі. За даними видання, рух швидкісного пасажирського транспорту по ній заборонено через безліч крутих поворотів.