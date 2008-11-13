НАТО не відповідатиме на рішення про ракети "Іскандер"

НАТО не планує дій у відповідь на рішення Росії про можливе розміщення ракетних комплексів "Іскандер" в Калінінградській області, заявив генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер в Талліні.

"Ми живемо не в ті часи, коли слід було б розміщувати ракети, і я думаю, що до цього не дійде. Ніякої конкретної реакції з боку НАТО не заплановано", - заявив генсек НАТО, зазначивши, що заява президента Росії не сприяє вирішенню питання.

"Цих ракет ще немає в Калінінградській області і, я сподіваюся, що й не буде. Ми розраховуємо досягти такого рівня відносин між НАТО і Росією, що Росія не стане розміщувати ракети в Калінінграді", - сказав Схеффер під час спільної прес-конференції в середу після завершення зустрічі з прем`єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом.

Президент Росії Дмитро Медведєв у посланні Федеральним зборам 5 листопада повідомив про можливість розміщення ракетних комплексів "Іскандер" в Калінінградській області у відповідь на плани США розгорнути системи поблизу меж у Польщі й Чехії.

Як повідомляють російські ЗМІ, оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», які Президент Росії обіцяє розмістити на заході країни, в достатній кількості поки що просто не існує.

Проте сьогодні директор з особливих доручень ФГУП "Рособоронекспорт" Микола Димидюк повідомив, що Росія не матиме проблем з виготовленням ракетних комплексів "Іскандер", пов`язаних із світовою фінансовою кризою. За його словами, буде лише припинено постачання комплексів за рубіж, поки ними не будуть укомплектовані Збройні сили Росії. "Підприємства-виробники цих систем КБМ "Коломна" знаходиться на плаву, і комплекс буде поставлений (у збройні сили) вчасно", - запевнив Димидюк.