Лідер республіканців у сенаті США попередив Росію про наслідки нападу на НАТО

Про це Макконнелл заявив у середу, 9 листопада, на прес-конференції, передає Reuters.

Він заявив, що Росія повинна розуміти, що у разі нападу на будь-якого члена НАТО, вона матиме справу з усім альянсом.

Читайте такожНАТО підвищить боєздатність сотень тисяч військових для стримування Росії

"Я думаю, що п'ята стаття (договору про НАТО) має значення: якщо хтось нападе на будь-якого члена НАТО, справу доведеться мати і з нами. Я хочу, щоб росіяни розуміли це в повній мірі", - заявив Макконнелл.

8 листопада разом з президентськими виборами в США, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, також пройшли парламентські вибори. За їх підсумками Республіканська партія зберегла більшість у обох палатах конгресу.