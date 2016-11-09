Однопартійці Трампа лідирують на виборах до Конгресу США та серед губернаторів - The Washington Post

Так, станом на 16:00 за київським часом 9 листопада до нижньої палати Конгресу — Палати представників — проходить 236 республіканців, а демократів — 192, передає ТСН з посиланням на The Washington Post.

Наразі ще 7 місць лишаються невизначеними.

Що ж до верхньої палати — Сенату — то до неї проходить 51 республіканець і 47 демократів. Два місця лишаються невизначеними. До слова, цьогоріч переобирали третину складу членів Сенату (34 місця зі 100).

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У виборах губернаторів республіканці також тримають першість. Загальна кількість демократів, що зможуть очолити штати, складає 33 особи. І лише 14 демократів зможуть стати губернаторами.

Наразі відомо, що республіканці однозначно перемогли в штатах Міссурі, Вермонт, Західна Вірджинія і Кентуккі.

Нагадаємо, у президентських виборах у США переміг Дональд Трамп, кандидат від республіканців.