"Страх і розгубленість": ЗМІ розповіли про побоювання спецслужб передавати Трампу секретну інформацію

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Washington Post.

Співробітники американських спецслужб відчувають «страх невідомості» перед обов'язковою посвятою в головні секрети Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США 8 листопада 2016 року. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставленого представника спецслужб.

«Я буду працювати сьогодні затамувавши подих, майже охоплений страхом», - розповів один з чиновників. «Ми не знаємо, що буде відбуватися в найближчі чотири роки і навіть в найближчі місяці», - уточнив він.

Найближчим часом високопоставлені співробітники розвідки повинні провести брифінг для Трампа, на якому йому повідомлять секретні відомості, доступні тільки вищим керівникам країни, включаючи інформацію про терористичні групи, перехоплених повідомлень світових лідерів, результати, отримані із супутників і іншу інформацію.