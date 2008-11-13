Україна підписала документ про стратегічні авіаперевезення

Міністерства оборони України і Чехії підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в галузі стратегічних авіаційних перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ і міністр оборони Чеської Республіки Власта ПАРКАНОВА сьогодні під час зустрічі у Таллінні.

Меморандум підписано з метою започаткування і зміцнення співробітництва між військовими відомствами двох країн у галузі стратегічних авіаперевезень.

У рамках такої співпраці Україна погодилася надавати свої авіаційні засоби для використання в інтересах Міністерства оборони Чехії, а чеська сторона – здійснювати відшкодування за це.

Україна також зобов’язується забезпечувати надання літакам відповідних дипломатичних дозволів, а також дозволів на здійснення посадок і на перельоти повітряним простором третіх сторін.

Деталі співпраці між міністерствами оборони України і Чехії у подальшому будуть визначені сторонами в окремій угоді згідно з міжнародним правом.