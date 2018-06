Путін дійсно використовував «жорстку риторику» на адресу Саакашвілі

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін дійсно використовував жорстку риторику на адресу режиму Михайла Саакашвілі, але стаття французького журналу з "цитатами" прем`єра - інсинуація, заявив РІА "Новости" прес-секретар глави російського уряду Дмитро Песков.

Французький Le Nouvel Observateur, розповідаючи про зустріч 12 серпня в Кремлі президента Франції Ніколя Саркозі, президента Росії Дмитра Медведєва і Володимира Путіна, приводить ряд висловів, нібито зроблених прем`єром РФ: "... Я його (Саакашвілі) повішу за яйця... Чом би й ні? Адже американці повісили Хусейна". У цій же статті мовиться про якусь зустріч 9 вересня в Підмосков`ї, на якій Саркозі і Медведєв нібито обговорюють дії відносно Грузії і можливу реакцію світової спільноти, приводяться "повчальні" вислови на адресу російського лідера. Статтю французького журналу передрукували ряд провідних західних ЗМІ, зокрема, британські видання The Times і The Financial Times і американський телеканал Fox News.

"Володимир Путін дійсно брав участь у такій зустрічі в Кремлі 12 серпня і дійсно на цій зустрічі обговорювалися питання, пов`язані з агресією Грузії проти Південної Осетії. Володимир Путін дійсно використовував вельми жорстку риторику на адресу режиму Саакашвілі. Разом з тим, публікація подібних "цитат", та ще з посиланням на радника президента Франції щонайменше викликає повне нерозуміння", - сказав Песков.

"Що ж до опублікованого матеріалу в цілому, то тут можна сказати одне - всі остаточні рішення у сфері зовнішньої політики РФ ухвалює президент РФ Дмитро Медведєв. Володимир Путін, будучи прем`єр-міністром країни, виконує свої функції. Все інше, опубліковане в статті, є повною інсинуацією, ще й провокаційного характеру", - заявив прес-секретар.