Шольц запевнив, що Берлін не буде миритися з війною, яку спричинив Путін.

Олаф Шольц виголосив свою останню промову на посаді канцлера Німеччини на пам’ятній церемонії з нагоди 80-річчя визволення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме. Як пише DW, він закликав до миру і пов'язав свій виступ із війною Росії проти України.

Шольц наголосив, що на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію і запевнив, що Берлін "не буде миритися з війною", яку спричинив Путін.

Він наголосив, що Європа - це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни", тож вона несумісна з військовим імперіалізмом і нехтуванням міжнародним правом.

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"Тож не дивно, що автократи, екстремісти і популісти по всьому світу, зокрема в наших власних країнах, атакують і прагнуть зруйнувати цю мирну й об'єднану Європу", - сказав Шольц.

Він наголосив, що Німеччина не повинна цього допустити, "тому що ми зобов'язані пам'ятати про ті безодні жахіття, з якими пов'язані імперіалізм, безправ'я і расова ненависть".

Нагадаємо, 6 травня в Бундестазі очікується обрання лідера християнських демократів Фрідріха Мерца новим канцлером ФРН. Того ж дня до присяги будуть приведені члени його уряду.

Німеччина - останні новини

Раніше стало відомо, що новим міністром закордонних справ Німеччини стане Йоганн Вадефул, який "є відданим європейцем" і "твердо підтримує допомогу Україні в її захисті від вторгнення Росії".

Також повідомлялось, що агентство внутрішньої розвідки Німеччини визначило ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії.

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