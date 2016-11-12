В ЄС обговорять підготовку до майбутнього саміту "Східного партнерства"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський чиновник, анонсуючи порядок денний засідання Ради ЄС, яке пройде 14 листопада.

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«Наша мета – визначити рамки підготовки до саміту «Східного партнерства». Це також можливість подивитися на багатосторонні рамки «Східного партнерства». Я також очікую, що буде обговорення і двосторонніх відносин з шістьма партнерами «Східного партнерства»», - сказав він.

Крім того, предметом обговорення будуть «стан переговорів стосовно нових угод з Вірменією та Азербайджаном та наша підтримка Україні».

Високопосадовець також не виключив, що міністри можуть включити в порядок денний питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у зв’язку з референдумом в Нідерландах. «Уряд Нідерландів працює над цим, тому я не буду коментувати це питання, але ми переконані, що рішення, яке задовольнить всіх, буде знайдено», - наголосив він.

Говорячи про дату та місце проведення наступного саміту «Східного партнерства», європейський чиновник зазначив, що на сьогодні відомо, що цей захід відбудеться, «скоріш за все, наприкінці наступного року».

Іншими питаннями порядку денного засідання міністрів закордонних справ ЄС будуть Туреччина, Сирія, Ірак. Напередодні офіційного засідання глави зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС зберуться на неформальну вечерю 13 листопада на запрошення високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні для обговорення майбутніх відносин зі США у світлі нещодавньої перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.