Французька дослідниця упевнена, що знайшла могилу д'Артаньяна

00:41, 16 листопада 2008
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Неподалік від церкви Петра і Павла, Маастріхт

Французька дослідниця Оділь Борда стверджує, що виявила місце поховання д`Артаньяна, який згодом став прототипом однойменного персонажа Олександра Дюма, пише газета Times.

За даними вченої, Шарль де Ба де Кастельмор д`Артаньян, який загинув під час облоги фортеці Маастріхт в 1673 році, покоїться в кількох кілометрах від церкви Петра і Павла в районі Вольдер голландського міста Маастріхт. "Слід, що привів до цього місця, виявився дуже чітким", - вважає Борда, яка провела п`ятирічне розслідування історії реального д`Артаньяна. Вона відкинула теорії, згідно яких тіло знаменитого мушкетера було перевезене і поховане у Франції. "Я розцінюю шанси на успіх як 50 на 50", - заявила Борда. Вона переконує владу Нідерландів і католицьку церкву, яка володіє землею на місці виявлення поховання д`Артаньяна, надати їй право провести ексгумацію французького героя, повідомляє РІА Новости.

Шарль де Ба де Кастельмор д`Артаньян народився в 1611 році. Він був гасконським дворянином і зробив кар`єру як кур`єр кардинала Мазаріні, виконуючи також і доручення і короля Людовика XIV. Служив в Гвардії і пізніше став фактичним командиром мушкетерів, а також губернатором Лілля. Загинув від кульового поранення в голову 25 червня 1673 року при облозі Маастріхта під час франко-голландской війни. Перебільшене фантастичними епізодами життя д`Артаньяна, лягло в основу тритомних "Мемуарів пана д`Артаньяна", складених письменником Гатьеном де Куртіль де Сандра і надрукованих у 1700 році. У XIX столітті Олександр Дюма створив на основі цієї книги свій цикл про мушкетерів ("Три мушкетери" (1844), "Двадцять років після", "Віконт де Бражелон").

 

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