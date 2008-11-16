Світова криза може ударити по безпеці дитячих іграшок

Члени американської урядової Комісії з контролю за споживчими продуктами побоюються, що впошуках товарів із знижками батьки почнуть купувати дітям уживані або низькоякісні іграшки, покриті фарбою з підвищеним вмістом свинцю, повідомила на прес-конференції у Вашингтоні голова Комісії Ненсі Норд.

Потрапляючи в організм дитини в певних дозах свинець може призвести до зниження розумових здібностей, гіперактивності та розладів концентрації уваги.

"Ми не хочемо, щоб у пошуках можливості заощадити ви жертвували безпекою", - звернулася до американських батьків Норд.

Вона закликала жителів США відповідально підійти до вибору дитячих подарунків і уважно вивчати їх склад і походження, а також списки відкликаних з продажу товарів.

РІА «Новости»