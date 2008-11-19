Польща дозволить багатим заробляти ще більше

Польща з 1 січня 2009 року вводить в дію нові правила оподаткування доходів громадян, що призведе до росту реальних доходів поляків від 50 доларів до 5 тисяч 450 доларів на рік.

Як пише польський Dziennik в середу, 19 листопада, найбільше від податкової реформи, котра передбачає впровадження двох ставок оподаткування доходів фізичних осіб (18% і 32%) замість чинних трьох (19%, 30%, 40%) виграють найбагатші поляки.

Газета відзначає, що більшість поляків зможуть платити податки за найнижчою новою 18% ставкою.

Зокрема, за такою ставкою будуть оподатковуватись доходи, що не перевищують 7,13 тисяч злотих на місяць (близько 2,375 тис. доларів по нинішньому курсу - УНІАН).

Для тих, хто має більші доходи, буде застосовуватись ставка 32%.

Нині найнижчою 19% ставкою оподаткування можуть скористатись поляки, доходи яких не перевищують 1,235 тис. доларів в місяць.

Усі, хто заробляє до 2,375 тис. доларів, повинні платити вже 30% податку, а ті, хто заробляє більше – 40%.

За даними видання, поляк, який заробляє 2000 злотих (700 доларів) на місяць, у наступному році отримає додатково за весь рік 50 доларів «чистими» на руки. Той, хто заробляє 5000 злотих (1700 доларів), отримає 380 доларів; хто заробляє 10 000 злотих (3300 доларів), отримає 2300 доларів; хто заробляє 15 000 злотих (5000 доларів), отримає 3900 доларів; хто заробляє 20 тис. злотих (6700 доларів), отримає 5450 доларів.

Отримувач середньої у Польщі зарплати в розмірі близько 1000 доларів за рік додатково отримає 90 доларів.

Dziennik також відзначив, що в результаті реформи польський бюджет в наступному році недоотримає 8 мільярдів злотих (2,7 млрд. доларів).

Польські власті розраховують, що недобір податків буде компенсований за 4-5 років за рахунок скорочення тіньового ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна зарплата (до оподаткування) в Польщі в третьому кварталі зросла до близько 1000 тисячі доларів.

Мінімальна номінальна зарплата, встановлена польським урядом в 2008 році, складає 1126 злотих (375 доларів).

У Польщі живе 38 мільйонів людей, 25 мільйонів з яких професійно активного віку (від 18 до 65 років).