The Washington Post: Конгрес розпочав боротьбу проти "російської весни" Трампа

"Упродовж усієї передвиборної президентської кампанії Трамп обіцяв здобути примирення з урядом Володимира Путіна [...] Тепер, коли Трампа обрали, парламентарі та експерти з Росії з обох партій побоюються, що його команда змінить російсько-американські відносини так, що не тільки позбавить Москву від відповідальності за погану поведінку, але і пожертвує інтересами Сполучених Штатів і їхніх європейських союзників", - пише Джош Рогін в The Washington Post, передає InoPressa.

"Минулого тижня Вашингтон почав боротьбу проти "російської весни" Трампа: голова сенатської комісії у справах збройних сил Джон Маккейн (республіканець, Арізона) назвав план Трампа співпрацювати в Сирії з Путіним "неприйнятним" і зажадав, щоб майбутня адміністрація чинила опір Росії у зв'язку з її нескінченними сирійськими звірствами. У Маккейна і сенатора Ліндсі Грема (республіканець, Південна Кароліна) є докладний план опору російській політиці Трампа", - йдеться в статті.

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"Моя точка зору не змінилася, незважаючи на перемогу Трампа. Дії [росіян] небезпечні для світу, їх треба приструнити, - сказав Грем. - Він головнокомандувач, але і Конгрес може приймати рішення і грати роль у цій сфері".

Маккейн і Грем планують очолити делегацію конгресменів, яка до вступу Трампа на посаду відвідає Україну, Грузію, Естонію, щоб переконати цих європейських партнерів Вашингтона в його готовності протистояти російській агресії. У січні двоє політиків планують провести низку слухань про правопорушення, вчинені Росією в світі. Крім того, Грем, який очолює підкомітет з закордонним операціями в сенатському комітеті з асигнувань, заявив, що хоче направити європейським союзникам фінансову допомогу для боротьби з Москвою.

Більшість членів Конгресу сповнені рішучості покарати Росію за зломи комп'ютерів і зливи інформації, здійснені з метою вплинути на американську політику в цьому році. Сенатор Бенджамін Л. Кардін (демократ, штат Меріленд) пообіцяв представити законодавство, яке дозволить чинити опір діям Росії в Сирії і в Україні.

"Конгрес намагається поставити навколо цієї політики як можна більше рамок, перш ніж вона сформується", - сказала Хізер Конлі, директор європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень. За словами Конлі, поки неясно, яку саме форму прийме політика Трампа щодо Росії, тому що ключові фігури у сфері національної безпеки ще не призначені. Але процес затвердження Сенатом рішень адміністрації стане для парламентаріїв нового Конгресу ще одним способом контролювати дії чиновників майбутньої адміністрації після інавгурації.