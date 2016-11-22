Європарламент підтримав створення Європейського оборонного союзу

Тероризм, гібридні загрози і кібер- і енергетична незахищеність не залишає країнам ЄС іншого вибору, крім як активізувати зусилля щодо забезпечення безпеки і співробітництва у сфері оборони, тим самим прокладаючи шлях до Європейського оборонного союзу. Про це йдеться в резолюції депутатів Європарламенту, прийнятій у вівторок, повідомляє прес-служба ЄП. Цей документ підтримали 369 євродепутатів, 255 були проти, ще 70 – утрималися.

Читайте такожЄС не буде створювати окрему від НАТО европейську армію - Столтенберг

Європарламентарі пропонують виділяти 2% ВВП на оборону, створення багатонаціональних сил і штаб-квартири ЄС для планування і керівництва операціями з врегулювання криз.

У документі підкреслюється, що ситуація у сфері безпеки в Європі та навколо неї істотно загострилася в останні роки. Мова йде про такі проблеми, як тероризм, гібридні загрози, загрози кібер- та енергетичній безпеці. Жодна країна не здатна впоратися з ними самостійно, йдеться в резолюції про Європейський оборонний Союз.

Євродепутати хочуть, щоб ЄС міг відповідати на реальні загрози швидше і впевненіше, а для цього потрібно, щоб збройні сили країн-членів краще взаємодіяли. Дублювання, зайві складнощі і перешкоди військовим закупівлям призводять до щорічних збитків у розмірі 26,4 млрд євро, зазначають автори документа.

Резолюція пропонує Раді Європи очолити створення "загальної політики оборони Союзу і забезпечити додаткові фінансові ресурси для її реалізації".

Депутати Європарламенту підкреслили, що ЄС і НАТО мають активізувати співпрацю, особливо на сході і півдні, для протидії гібридним і кібер-загрозам, посилення морської безпеки та розвитку оборонного потенціалу. Однак ЄС також повинен бути готовий діяти автономно в тих випадках, коли НАТО не бере на себе ініціативу, додали євродепутати.

Зазначимо, що ця резолюція не має зобов'язуючої сили для країн-членів ЄС.

Також у середу євродепутати будуть голосувати за окрему резолюцію по спільній політиці безпеки і оборони.