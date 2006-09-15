Мусульмани вимагають вибачень від Папи Римського Бенедикта XVI

Представники мусульманських організацій різних країн виступили з критикою слів Папи Римського Бенедикта XVI, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Мусульманським діячам не сподобалися деякі вислови з теологічної лекції Папи, з якою він виступив у Баварії в університеті Регенсбурга. Зокрема, глава католицької церкви тоді сказав, цитуючи середньовічне візантійське джерело: "Розглядаючи те, що нового приніс Мухаммед, ми побачимо тільки зле і нелюдяне, такий його заклик до поширення віри мечем".

У відповідь на це глава французької ради з мусульманської релігії (Conseil Francais du Culte Musulman) Даліл БУБАКЕР заявив: "Ми сподіваємося, що католицька церква негайно прояснить свою позицію, визнавши, що вона не змішує іслам... та ісламізм, який є не релігією, а політичною ідеологією".

Керівник турецького урядового комітету у справах релігії Алі БАРДАКОГЛУ назвав слова Папи сповненими "ворожості й злості".

Представники релігійних організацій, урядових і громадських структур Кувейту, Єгипту, Алжиру, Марокко та інших мусульманських країн також зажадали вибачень і пояснень від керівництва католицької церкви.

Керівник прес-служби Ватикану Фредеріко ЛОМБАРДІ відповів на цю критику, заявивши, що Бенедикт XVI поважає іслам, але не сприймає насильство, мотивоване релігією. "Безперечно, що в наміри Святого отця не входило глибоке дослідження джихаду та ісламського світогляду в цій сфері, ще менше він хотів образити почуття віруючих мусульман", - сказав Ф.ЛОМБАРДІ.