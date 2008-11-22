На півночі Канади сотні китів опинилися в крижаному полоні

Близько 200 китів опинилися в крижаному полоні на Канадському Арктичному архіпелазі.

Як повідомляє "Страна.ру", через швидкий рух крижаних полів цим великим ссавцям стає все важче знайти ділянку відкритої води, щоб, випірнаючи, набрати повітря.

Місцеві мисливці не виключають, що тварини будуть гинути по мірі того, як лід навколо них ставатиме товстішим. Зараз у районі острова Байлот залишилося всього близько десятка полинів, де кити можуть дихати.