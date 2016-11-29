Розтрощений літак та десятки рятувальників: з'явилися перші фото з місця авіакатастрофи із бразильськими футболістами
У лікарні помер воротар футбольного клубу Маркос Даніло Паділья.
Сьогодні сталася авіакастрофа літака, серед пасажирів якого були гравці бразильського ФК «Шапекоенсе»
Загалом на борту була 81 людина. Лайнер зник з радарів після 22:00 і розбився на пагорбі Ель Гордо в муніципалітеті Ла-Уніон, який розташований в колумбійській провінції Вальє-дель-Каука.
Повідомлялось, що за офіційними даними, у катастрофі загинули 76 осіб, вижило – шестеро.
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При цьому раніше повідомлялось, що серед тих, хто вижив був і воротар Маркос Даніло Паділья. Однак пізніше ЗМІ написали, що він помер у лікарні, що підтвердили і в Організації Червоного Хреста.
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При цьому управління цивільної авіації Колумбії опублікувало список осіб, які вижили у катастрофі:
- захисник "Шапекоенсе" Алан Рушел;
- воротар Джексон Фольман;
- захисник Зампьєр Нето;
- стюардеса Хімена Суарес;
- бразильський спортивний журналіст Рафаель;
- бортінженер Ервіна Тумірі.
Наразі на місці трагедії працюють рятувальники.
У зв’язку із трагедією у Бразилії оголошено триденний траур.