Пірати зменшили суму викупу за «Фаїну»

Пірати, які захопили 25 вересня українське судно "Фаїна" з вантажем озброєнь на борту, вчергове знизили суму викупу.

Як передає РІА Новости, про це повідомило у вівторок з посиланням на заяву представника піратів агентство Франс Прес.

"Ми вимагаємо три мільйони доларів за звільнення (судна) "Фаїна". У нас спливає час очікування результату тривалих переговорів (про звільнення). Власники повинні негайно скористатися цією можливістю, аби врятувати своє майно", - заявив агентству по телефону з борту "Фаїни" представник піратів Сугуле АЛІ (Sugule Ali).

Пірати погрожують вбити заручників у разі силової операції із звільнення і вимагають викуп, сума якого спочатку становила 35 млн. дол. Поступово пірати знижували розмір викупу, спочатку до 20 млн. дол., а відтак до 8 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї і техніки на берег.