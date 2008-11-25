Росія дожене й пережене Бразилію

Росія і Бразилія перетворяться на лідерів світового економічного зростання, незважаючи на кризу. З такою заявою виступив президент РФ Дмитро Медведєв, який перебуває з офіційним візитом у Ріо-де-Жанейро. При цьому він зазначив, що зростання російської економіки за 2008 р. очікується на рівні 7%.

За словами Д.Медведєва, виникнення фінансової кризи вносить певні труднощі до розвитку економіки країни. Проте оголошені урядом пріоритети розвитку і соціальні зобов`язання неухильно виконуватимуться, наголосив президент РФ, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал "Росія".