Росія дожене й пережене Бразилію
21:47, 25 листопада 2008Світ
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Версія російського президента
Росія і Бразилія перетворяться на лідерів світового економічного зростання, незважаючи на кризу. З такою заявою виступив президент РФ Дмитро Медведєв, який перебуває з офіційним візитом у Ріо-де-Жанейро. При цьому він зазначив, що зростання російської економіки за 2008 р. очікується на рівні 7%.
За словами Д.Медведєва, виникнення фінансової кризи вносить певні труднощі до розвитку економіки країни. Проте оголошені урядом пріоритети розвитку і соціальні зобов`язання неухильно виконуватимуться, наголосив президент РФ, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал "Росія".
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