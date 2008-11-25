В економіці США видно ознаки поліпшення
Версія адміністрації Буша
Економіка США демонструє ознаки поліпшення ситуації, заявив голова групи економічних радників при президентові США Едвард Лазір (Edward Lazear).
"Є низка ознак дуже невеликого поліпшення", - заявив він.
За словами голови групи економічних радників Джорджа Буша, поліпшення видно в першу чергу на ринку кредитів. "Ми бачимо, що ставки (кредитування) рухаються в правильному напрямі і що обсяги міжбанківських кредитів виросли", - сказав Лазір.
При цьому він визнав, що ситуація в цілому залишається ще непростою.
"Люди як і раніше стривожені тим, що ринки кредитів ще не повернулися туди, де ми хотіли б їх бачити, і той рівень упевненості, який нам необхідний, ще не досягнутий", - зазначив глава групи економічних радників.
Лазір заявив також, що адміністрація Буша не вважає значною новиною оголошені у вівторок міністерством торгівлі США дані про те, що спад в американській економіці в третьому кварталі ц.р. виявився глибшим, ніж вважалося досі, і що падіння ВВП США склало 0,5%, а не 0,3%, як повідомлялося раніше.
"Я не думаю, що в уточнених даних є значна новина", - сказав радник президента США.