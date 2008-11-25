В економіці США видно ознаки поліпшення

Економіка США демонструє ознаки поліпшення ситуації, заявив голова групи економічних радників при президентові США Едвард Лазір (Edward Lazear).

"Є низка ознак дуже невеликого поліпшення", - заявив він.

За словами голови групи економічних радників Джорджа Буша, поліпшення видно в першу чергу на ринку кредитів. "Ми бачимо, що ставки (кредитування) рухаються в правильному напрямі і що обсяги міжбанківських кредитів виросли", - сказав Лазір.

При цьому він визнав, що ситуація в цілому залишається ще непростою.

"Люди як і раніше стривожені тим, що ринки кредитів ще не повернулися туди, де ми хотіли б їх бачити, і той рівень упевненості, який нам необхідний, ще не досягнутий", - зазначив глава групи економічних радників.

Лазір заявив також, що адміністрація Буша не вважає значною новиною оголошені у вівторок міністерством торгівлі США дані про те, що спад в американській економіці в третьому кварталі ц.р. виявився глибшим, ніж вважалося досі, і що падіння ВВП США склало 0,5%, а не 0,3%, як повідомлялося раніше.

"Я не думаю, що в уточнених даних є значна новина", - сказав радник президента США.

РІА “Новости”