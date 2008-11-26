Качинський звинуватив Саркозі в постійних поступках Росії

Президент Польщі Лех Качинський виступив з різкою критикою президента Франції Ніколя Саркозі, звинувативши його в "постійних поступках Росії".

Коментуючи недільний інцидент в Ахалгорі, коли на кордоні з Південною Осетією в безпосередній близькості від колони автомобілів, де їхали президенти Польщі та Грузії Лех Качинській і Михайло Саакашвілі, пролунали постріли з автоматичної зброї, глава Польщі заявив: "Я поставив в незручну ситуацію тих європейських політиків, які у відносинах з Росією тільки поступаються".

На уточнення журналіста, чи йдеться про Ніколя Саркозі, польський президент відповів: "Це Ви сказали. Я думаю про того, про кого думаю. Але ми всі знаємо, про кого йдеться".

Качинський наголосив, що його поїздка до Ахалгорі "показала світовій спільноті, що росіяни не виконують угоди, підписаної в серпні".

"А інші твердження (що угода була виконана) витікають з певної філософії: по-перше, поступатися Росії, по-друге, поступатися Росії, і по-третє - поступатися Росії. А що по-четверте? Поступатися Росії!", - сказав президент Польщі.

"Це був так званий "осетинський" пост, але це території, які знаходяться під контролем росіян з 7 серпня. Тому не ставте питань - були це росіяни чи осетини, це не має значення. Це була частина російських Збройних сил", - сказав президент Польщі.

РІА "Новости"