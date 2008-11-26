Опозиція захопила міжнародний аеропорт Бангкока

Представники опозиції, які блокували міжнародний аеропорт Суваннапум у Бангкоку, оголосили, що жоден літак не зможе зробити посадку або злетіти без їх дозволу, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Аеропорт Суваннапум, заявили опозиціонери в середу вранці, повністю знаходиться під їх контролем. За їх словами, всі рейси, що прямують в або з Суваннапума, зможуть зробити посадку або зліт лише після отримання дозволу від представників опозиції, що знаходяться в аеропорту. "Поки ми дали дозвіл на зліт лише одному рейсу, що везе паломників на хадж", - сказав один з лідерів опозиції.

Прихильники опозиційного "Народного альянсу за демократію" (PAD), які вимагають відставки діючого прем`єр-міністра Таїланду Сончата Вонгсавата, у вівторок проникли в будівлю аеропорту Суваннапум. Вони заявили, що блокуватимуть роботу аеропорту до тих пір, поки уряд не подасть у відставку. Через акції протесту в аеропорту були скасовані десятки рейсів, якими мали вилетіти близько 3 тисяч пасажирів. Через акції протесту, за даними на ранок середи, зірвано близько 78 міжнародних рейсів.

В середу рано вранці на території аеропорту Суваннапум стався вибух, в результаті якого поранення одержали троє прихильників опозиції. Ще дев`ять учасників антиурядових виступів постраждали в результаті двох вибухів біля колишнього аеропорту Дон-Муанг у Бангкоку, на території якого розміщується тимчасова резиденція прем`єр-міністра Таїланду. За даними місцевої поліції, в районі аеропорту Дон-Муанг вибухнули три гранати. Обставини вибуху в аеропорту Суваннапум поки не уточнюються.