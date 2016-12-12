ЗМІ: В обмін на вбитого в Сирії "російського Рембо" Москва і Дамаск відпустили терористів ІДІЛ

Ісламісти «висували багато вимог», перш ніж видати останки російського офіцера, який, будучи оточеним, нібито викликав вогонь на себе, пише «Газета.Ru» з посиланням на учасника обміну.

За його словами, в обмін за тіло 25-річного військовослужбовця, якого західні журналісти охрестили «російським Рембо», відпустили шість бойовиків.

Через чотири дні після того, як російський офіцер сил спеціальних операцій Олександр Прохоренко загинув під Пальмірою, міноборони Росії направило керівництву «Загонів народної самооборони» сирійських курдів лист, розповів співрозмовник, який безпосередньо брав участь у цій операції.

У ньому військові просили курдів сприяти в отриманні тіла Прохоренка, яке забрали бойовики забороненої в Росії терористичної організації «Ісламська держава».

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Співрозмовник видання, який брав участь у переговорах, пояснив, що домовлятися з ІД було дуже важко, «торги» тривали цілий місяць, з 21 березня до 21 квітня.

У підсумку тіло Прохоренка було обміняно на шість захоплених в полон бойовиків ІД, розповів один з представників курдів.

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Співрозмовник, який брав безпосередню участь в переговорах, сказав, що не може повідомити багато деталей обміну, так як «між російським і сирійським командуваннями є домовленість зберігати все в таємниці».

Однак на питання, «чи дійсно тіло Прохоренка обміняли на шість бойовиків ІД», він відповів, що ісламістам «віддали значно більше».

Як повідомлялося, днями бойовики «Ісламського держави» знову увійшли в стародавнє сирійське місто Пальміра. Пальміра була звільнена в кінці березня сирійськими збройними силами. "ІД" утримувала Пальміру протягом 10 місяців, зруйнувавши численні пам'ятники старовини. Зокрема, джихадисти знищили Тріумфальну арку епохи Стародавнього Риму, три колони і численні статуї.

Крім того, вони підірвали храм, який вважався одним з найбільш значущих пам'яток пізньої античності. Відступаючи з Пальміри, бойовики замінували дороги. Пальміра - пам'ятник Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До початку конфлікту в Сирії місто щорічно відвідували понад 150 тис. туристів.