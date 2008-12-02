Внутрішня ситуація в Україні не така зрозуміла, щоб дати країні ПДЧ

Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР вважає, що ситуація в Україні не видається достатньо ясною для того, щоб надати країні План дій щодо членства у НАТО (ПДЧ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Б.КУШНЕР заявив сьогодні на прес-конференції після першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ.

«Внутрішня ситуація в країні не видається достатньо чіткою. Ми чекаємо, і, думаю, ви також чекаєте, коли буде зрозуміліша ситуація з коаліцією, з урядом тощо», - сказав міністр.

Він також зазначив, що сьогоднішнє рішення Ради не закриває для України шлях до НАТО.

«У Бухаресті ми вирішили, що міністри закордонних справ мають прокласти дорогу, і ми все ще на шляху», - сказав Б.КУШНЕР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною і Грузією без надання їм ПДЧ.

Україна і Грузія подали заявки на отримання ПДЧ на початку цього року.

На початку квітня на саміті НАТО в Бухаресті було ухвалене політичне рішення про майбутнє членство України і Грузії у НАТО, однак прийняття рішення щодо ПДЧ було відкладене.