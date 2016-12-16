Трамп прокоментував заяву про зв'язки з хакерами з РФ, назвавши представника Білого дому "дурним хлопцем"

Про це він заявив перед прихильниками в місті Херші штату Пенсільванія під час післявиборчого туру, передає РБК.

«Цей дурний хлопець Джош Ернест. Я не знаю, як він розмовляє з президентом Обамою», - сказав Дональд Трамп. За його словами, важливо, «щоб прес-секретар був хороший, тому що він дуже погано передає повідомлення».

Читайте такожРадник Трампа провів у Москві консультації про можливості зняття санкцій з Росії

Це, на думку Трампа, пов'язано з тим, що Ернест «може говорити про позитивні речі, але вони все одно звучать погано».

Він додав, що президент Обама дуже позитивний, але Ернест не такий. Обраний президент США порадив йому «отримувати накази від когось іншого».

Як повідомляв УНІАН, Ернест раніше заявив, що Трамп, будучи кандидатом в президенти від Республіканської партії, фактично підбадьорював Росію зламувати листування свого опонента, оскільки вважав, що це допоможе його кампанії.