У столиці Іспанії десятки тисяч людей вийшли на мітинги проти урядової політики економії

Десятки тисяч людей у неділю, 18 грудня, вийшли на вулиці Мадрида на знак протесту проти політики іспанського уряду щодо трудового законодавства, передає Deutsche Welle.

Дві найбільші профспілки Іспанії UGT і ССОО організували протестний марш під гаслом "У першу чергу люди та їхні права". Демонстрація стала продовженням 60-ти менш чисельних протестів, які відбувались по всій країні останніми днями.

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"Ми не дозволимо уряду залишити скорочення останніх років", - сказав лідер UGT Хосе Марія Альварес. Марш був підтриманий лідерами іспанських соціалістів та крайніх лівих сил.

Скорочення державних витрат та реформа трудового законодавства, які були проведені консервативним урядом Іспанії в рамках боротьби з економічною кризою за останні п'ять років, завдали удару по працівниках та їхній купівельній спроможності, стверджують у профспілках.

Учасники мітингу, серед іншого, вимагають від уряду консервативного прем'єр-міністра Маріано Рахоя підвищення соціальних виплат, зарплат та пенсій, більш справедливої податкової політики та припинення заходів з лібералізації ринку праці.

Як раніше повідомляв УНІАН, другу добу у Польщі тривають акції протесту. На вулиці вийшли люди, обурені недемократичними, на їхню думку, діями влади, зокрема обмеженням доступу журналістів до слухань у Сеймі.

Сьогодні опівдні планували також акцію протесту біля конституційного суду. Для її убезпечення влада стягує до Варшави правоохоронців з усієї країни. Тим часом опозиційні депутати з партії "Громадянська платформа" блокують президію та трибуну. Робити це вони планують принаймні до вівторка. Вони вимагають від Сейму скасувати скандальні норми.