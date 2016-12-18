У столиці Іспанії десятки тисяч людей вийшли на мітинги проти урядової політики економії

18:39, 18 грудня 2016
Світ
427 0

Люди вийшли на мітинг на знак протесту проти політики іспанського уряду щодо трудового законодавства.

Протест в Мадриді / REUTERS

Десятки тисяч людей у неділю, 18 грудня, вийшли на вулиці Мадрида на знак протесту проти політики іспанського уряду щодо трудового законодавства, передає Deutsche Welle.

Дві найбільші профспілки Іспанії UGT і ССОО організували протестний марш під гаслом "У першу чергу люди та їхні права". Демонстрація стала продовженням 60-ти менш чисельних протестів, які відбувались по всій країні останніми днями.

Читайте такожПротести опозиції у Польщі: Туск подякував борцям за європейські стандарти

"Ми не дозволимо уряду залишити скорочення останніх років", - сказав лідер UGT Хосе Марія Альварес. Марш був підтриманий лідерами іспанських соціалістів та крайніх лівих сил.

Скорочення державних витрат та реформа трудового законодавства, які були проведені консервативним урядом Іспанії в рамках боротьби з економічною кризою за останні п'ять років, завдали удару по працівниках та їхній купівельній спроможності, стверджують у профспілках.

Учасники мітингу, серед іншого, вимагають від уряду консервативного прем'єр-міністра Маріано Рахоя підвищення соціальних виплат, зарплат та пенсій, більш справедливої податкової політики та припинення заходів з лібералізації ринку праці.

Як раніше повідомляв УНІАН, другу добу у Польщі тривають акції протесту. На вулиці вийшли люди, обурені недемократичними, на їхню думку, діями влади, зокрема обмеженням доступу журналістів до слухань у Сеймі. 

Сьогодні опівдні планували також акцію протесту біля конституційного суду. Для її убезпечення влада стягує до Варшави правоохоронців з усієї країни. Тим часом опозиційні депутати з партії "Громадянська платформа" блокують президію та трибуну. Робити це вони планують принаймні до вівторка. Вони вимагають від Сейму скасувати скандальні норми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #протест#економія