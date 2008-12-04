Путін відповів на запитання, чи обіцяв він підвісити Саакашвілі "за одне місце"

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що якби Тбілісі не розпочав війну проти Південної Осетії, то РФ продовжувала б створювати умови для територіального возз`єднання Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр заявив сьогодні в прямому теле- і радіоефірі, відповідаючи на запитання росіян.

«Це (війна в Південній Осетії - УНІАН) - злочин не лише проти Росії та її громадян, осетинського народу, а й грузинського народу, проти грузинської державності. Грузії завдано страшного удару по її територіальній цілісності. Адже якби не було цієї агресії, Росія, мабуть, і надалі докладала б зусиль щодо створення умов для територіального возз`єднання Грузії. Просто після цієї агресії стало очевидним, що це неможливо, і треба вдатися до таких дій, які запобігли б кровопролиттю в цьому регіоні», - сказав В.ПУТІН.

Він вважає, що грузинський народ сам прийме рішення, яку відповідальність мають понести політики, які привели до таких наслідків.

Окрім цього, В.ПУТІН не спростував повідомлення про те, що використовував «жорстку лексику» стосовно до Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Зокрема, відповідаючи на запитання, правда, що він обіцяв підвісити М.СААКАШВІЛІ "за одне місце" В.ПУТІН сказав: «Чому за одне?».

Як повідомлялося, французький Le Nouvel Observateur, розповідаючи про зустріч 12 серпня в Кремлі Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і Володимира ПУТІНА, наводить ряд висловів, нібито зроблених прем`єром РФ: "... Я його (СААКАШВІЛІ) повішу за яйця... Чом би й ні? Адже американці повісили Хусейна".