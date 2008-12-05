У Південній Осетії може бути соціальний вибух

Влада Південної Осетії не організувала належним чином роботи з відновлення інфраструктури після серпневих бойових дій і з підготовки до зими, що загрожує соціальним вибухом у Республіці.

Про це заявив колишній секретар Ради безпеки Південної Осетії Анатолій БАРАНКЕВИЧ в інтерв`ю російській газеті "Коммерсант" від 5 грудня 2008 року.

"Там скандал буде. Із самого початку мала бути служба замовника по Південній Осетії. Вона робить замовлення, складається договір. А цього ніхто не зробив. Будівельникам сказали: відремонтуйте школу. І вони ремонтують. Їм вигідно більше грошей отримати, ось вони мармуром і викладають підлогу. І тепер будівельники, які вклали гроші, вимагають їх повернути, а уряд каже: дорого, не платитимемо", - сказав А.БАРАНКЕВИЧ.

"Через два-три місяці там може бути соціальний вибух. До зими підійшли ніяк. Школи й дитячі садки не опалюються. Тепла немає. Дрова не заготовлювали, зараз терміново щось роблять, але машина дров коштує 15 тисяч рублів. Де гроші брати? Бездумне керівництво", - заявив він.

За словами А.БАРАНКЕВИЧА, інвестори бояться вкладати гроші в Південну Осетії за нинішнього керівництва.

"Так ніхто не піде гроші вкладати туди. Я знаю багатьох осетинів, які кажуть: ми б вклали капітал свій у республіку, але з таким керівництвом ми боїмося", - заявив він.