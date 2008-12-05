До «Фаїни» прямує судно з викупом - ЗМІ

Судно з обумовленою під час переговорів сумою викупу на борту попрямувало до українського суховантажу «Фаїна», захопленого піратами 25 вересня цього року. Про це повідомляє інтернет-видання «Морський бюлетень».

За відомостями редактора «Морського бюлетеня» Михайла ВОЙТЕНКА, який посилається на свої джерела, американські військові кораблі відійшли від «Фаїни», щоб надати коридор для доставки викупу і гарантувати піратам безпечне сходження із судна.

Крім того, він повідомив з посиланням на судновласника, що «вчора пізно увечері переговори з піратами підійшли до завершення, залишалося лише обговорити деякі деталі доставки піратам викупу».

Як повідомлялося раніше, сомалійські пірати і власники судна «Фаїна» 30 листопада домовилися про звільнення суховантажу з військовою технікою на борту, захопленого 25 вересня. Переговори були присвячені способу передачі грошей за звільнення теплохода і 21 моряка, багато з яких одесити.