У Бельгії знайшли застреленим високопоставленого чиновника НАТО – ЗМІ
15:09, 22 грудня 2016Світ
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У бельгійському місті Анденн був знайдений труп головного аудитора НАТО Іва Шанделона.
Тіло було знайдене з кулею в голові / Фото: АР
Про це повідомляє місцеве видання Sudinfo.
Зазначається, що тіло було знайдене з кулею в голові в 140 км від місця його роботи і в 100 км від міста Ленс, де він мешкав.
Сім'я високопоставленого чиновника НАТО не вірить в самогубство.
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Загиблий легально мав три одиниці зброї, однак саме з четвертої, яку він тримав в бардачку, був зроблений фатальний вистріл, розповіло джерело, близьке до слідства. Ці дані підтвердив прокурор Вінсент Мака.
Шанделон займався питаннями протидії тероризму.
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