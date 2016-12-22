У Бельгії знайшли застреленим високопоставленого чиновника НАТО – ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання Sudinfo.

Зазначається, що тіло було знайдене з кулею в голові в 140 км від місця його роботи і в 100 км від міста Ленс, де він мешкав.

Сім'я високопоставленого чиновника НАТО не вірить в самогубство.

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Загиблий легально мав три одиниці зброї, однак саме з четвертої, яку він тримав в бардачку, був зроблений фатальний вистріл, розповіло джерело, близьке до слідства. Ці дані підтвердив прокурор Вінсент Мака.

Шанделон займався питаннями протидії тероризму.