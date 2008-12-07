НАТО надасть допомогу Україні і Грузії в проведенні реформ, необхідних для вступу в Альянс.

Про це в прямому ефірі радіо «Эхо Москвы» сказав офіційний представник альянсу Джеймс АППАТУРАЙ.

«У Росії мають розуміти, що ми не приймали рішення відкласти вступ України і Грузії в НАТО. Ми підтверджуємо тільки ті рішення, які були прийняті на саміті НАТО. Ми чекаємо прогресу всередині України і Грузії. І через 2 комісії, які працюють у цих країнах, ми надаватимем допомогу Україні і Грузії. І навіть велику допомогу в проведенні необхідних реформ для вступу в НАТО», - сказав Дж. АППАТУРАЙ.

За його словами, у випадку України йдеться про розбудову Збройних сил і реформування системи керівництва Збройними силами. Також потрібно поліпшити ті способи, якими розбудовуються Збройні сили в Україні і потрібно добитися громадського розуміння необхідності вступу в НАТО.

«Потрібні окрім демократичних реформ і реформи Збройних сил розуміння суспільства», - підкреслив він.

Він зазначив, що у випадку з Грузією теж потрібні і реформи в розбудові Збройних сил, обороноздатності, демократичні реформи.

«Це довгий шлях, який потрібно пройти перш, ніж ці країни будуть готові вступити в НАТО», - додав він.

Окрім цього, Дж.АППАТУРАЙ зазначив, що проблеми з Південною Осетією та Абхазією «якоюсь мірою пов`язані з перспективами вступу в НАТО».

«Країни-члени НАТО союзники. Не визнають ці території як незалежні, вони визнають їх частиною Грузії. Але зараз таке питання не стоїть, не узгоджується членство можливе Грузії в НАТО із статусом цих територій. Інша річ, що треба вирішити цю проблему, і вирішити якомога швидше», - сказав він.