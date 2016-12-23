Захоплення лівійського лайнера: ЗМІ дізналися про вимоги викрадачів

Про це новинний портал "Ель-Биляд" дізнався від лівійських джерел, повідомляє РИА Новости.

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Наголошується, що зараз аеропорт закритий, на злітно-посадкову смугу під'їхало декілька машин з військовими. Влада повідомила про переговори із загарбниками.

Як повідомляв УНІАН, викрадений невідомими лівійський лайнер приземлився в аеропорту Мальти.

На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходяться 118 осіб.