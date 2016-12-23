Захоплення лівійського лайнера: ЗМІ дізналися про вимоги викрадачів
14:22, 23 грудня 2016Світ
8464 1
Викрадачі лівійського літака авіакомпанії Afriqiyah заявили, що входять до угруповання "Аль-Фатіх, аль-Джадіда" і вимагають звільнити з в'язниці сина Муамара Каддафі Сейфа аль-Іслама.
Викрадений лівійський лайнер стоїть на злітно-посадковій смузі в аеропорту Мальти / REUTERS
Про це новинний портал "Ель-Биляд" дізнався від лівійських джерел, повідомляє РИА Новости.
Читайте такожЗ'явилося відео захопленого викрадачами лівійського авіалайнера, що приземлився на Мальті
Наголошується, що зараз аеропорт закритий, на злітно-посадкову смугу під'їхало декілька машин з військовими. Влада повідомила про переговори із загарбниками.
Як повідомляв УНІАН, викрадений невідомими лівійський лайнер приземлився в аеропорту Мальти.
На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходяться 118 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Викрадення лівійського лайнера