Викрадачі лівійського літака погодилися відпустити заручників

Про це повідомляє "Медуза", посилаючись на Malta Today.

На борту літака A320, як повідомлялося раніше, знаходяться 118 осіб — 111 пасажирів і сім членів екіпажу.

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Серед них 82 чоловіки та 28 жінок, а також одна дитина.

Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений.