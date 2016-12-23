Викрадачі лівійського літака погодилися відпустити заручників
14:32, 23 грудня 2016Світ
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Викрадачі літака лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airway на Мальті погодилися відпустити всіх, хто знаходиться на борту і скласти зброю.
Викрадений лівійський лайнер приземлився на Мальті / REUTERS
Про це повідомляє "Медуза", посилаючись на Malta Today.
На борту літака A320, як повідомлялося раніше, знаходяться 118 осіб — 111 пасажирів і сім членів екіпажу.
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Серед них 82 чоловіки та 28 жінок, а також одна дитина.
Як повідомляв УНІАН, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений.
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