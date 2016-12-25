В Ірландії екстрено сів літак через смерть 10-річної дитини на борту

В Ірландії екстрено сів літак через смерть 10-річної дівчинки на борту, повідомляє CBC News.

Boeing 787 авіакомпанії Air Canada летів з Торонто в Лондон. На борту знаходилися 230 пасажирів. Під час польоту дитині стало погано, їй надали допомогу медсестра і лікар.

Пілот лайнера запросив екстрену посадку в аеропорту міста Шаннон. Медики, які прибули до літака, госпіталізували дівчинку, але врятувати її не вдалося.

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За даними телеканалу, у дівчинки були проблеми зі здоров'ям, у неї стався серцевий напад. Air Canada і уряд Канади не змогли прокоментувати, громадянкою якої країни була дівчинка.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня літак Airbus 330 авіакомпанії Qatar Airways з двигуном, який загорівся, здійснив екстрену посадку в аеропорту Стамбула "Ататюрк".