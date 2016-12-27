У Казахстані активіста за критику на адресу Путіна засудили до 3 років в'язниці

Про це повідомляє казахстанське видання NUR.KZ.

За матеріалами справи, 46 річний Санат Досов, відомий в Актобе підприємець і громадський діяч, на своїй особистій сторінці в соціальній мережі Фейсбук «розпалював соціальну ворожнечу».

Як зазначає видання, Санат Досов відомий тим, що в 2003 році став кращим підприємцем року. Крім того, він був головою громадського об'єднання «Ихтияр», яке працювало з мусульманами.

На своїй сторінці у Фейсбук Досов неодноразово публікував критичні висловлювання про особистості та політичний курс президента Російської Федерації Володимира Путіна. Співробітники департаменту Комітету національної безпеки Казахстану угледіли в його висловлюваннях небезпечні для суспільства відомості та порушили кримінальну справу за статтею 174 частина 1 КК РК.

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Вироком суду Санат Досов визнаний винним і йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Адвокат засудженого не згоден з вироком і має намір оскаржити його. Посилаючись на слова правозахисника Євгена Жовтіса, він стверджує, що в діях підсудного криміналу немає.

Сам Санат Досов визнав провину і розкаявся. Він просив суд не позбавляти його волі, оскыльки на утриманні у нього шестеро дітей, четверо з яких - неповнолітні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Суд у північно-казахстанському місті Петропавловськ засудив жителя Північно-Казахстанської області до п'яти з половиною років в'язниці «за розпалювання міжнаціональної ворожнечі в соціальних мережах і заклики приєднатися до Росії».