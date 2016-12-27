Радник Трампа з питань Ізраїлю та Палестини буде його спецпредставником на міжнародних переговорах

У заяві перехідної команди обраного президента сказано, що кандидатуру юриста Грінблатта обрано відповідальним за ведення міжнародних переговорів. Про це повідомляє телеканал ABC News.

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Впродовж двох десятків років він працював на Trump Organization і зараз у цій організації обіймає посаду виконавчого віце-президента та є головною особою з правових питань.

У своїй заяві Трамп сказав, що Грінблатт має досвід у веденні переговорів у важливих та складних операціях від його імені, а також володіє майстерністю "зближувати сторони та досягати консенсусу у складних та чуттєвих питаннях".

Також раніше сьогодні Трамп повідомив, що колишній заступник радника з національної безпеки президента США Джорджа Буша Томас Боссерт стане його помічником з питань національної безпеки та контртероризму.

Зокрема, у заяві перехідної команди обраного президента сказано, що Боссерт буде консультувати Трампа з тих питань, які стосуються національної безпеки, протидії тероризму та кібербезпеки, а також координуватиме роботу уряду у процесі формування та виконання відповідної стратегічної політики.