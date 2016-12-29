ЗМІ дізналися про повідомлення, яке "берлінський терорист" відправив спільникові до нападу на ярмарок
Стало відомо, що передбачуваний виконавець нападу на ярмарок у Берліні тунісець Аніс Амрі відправив перед початком нападу смс-повідомлення.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
"Брат, все йде за планом, як того хоче бог. Я в машині. Молися про мене, брате", - сказано в повідомленні.
Поки не ясно чи призначалося це повідомлення людині, яка була заарештована. 40-річного вихідця з Тунісу затримали в минулу середу за підозрою в причетності до організації нападу на різдвяний ярмарок у Берліні 19 грудня.
У прокуратурі вважають, що новий підозрюваний підтримував зв'язок з 24-річним Анісом Амрі.
Читайте такожТеракт у Берліні: поляк у кабіні вантажівки міг бути живим під час теракту
Також повідомляється, що за даними німецьких засобів масової інформації, автоматична гальмівна система, що спрацювала у вантажівці, який використовувався для нападу на берлінський різдвяний ярмарок, дозволила врятувати від загибелі багатьох відвідувачів заходу.
Як зазначається, система спрацювала після удару о перший же ларьок на ринку.
Як відомо, за підозрою у скоєнні злочину поліція оголосила в розшук вихідця з Тунісу Анісу Амри, посвідчення особи якого було знайдено під пасажирським сидінням.
Йому вдалося втекти від німецької поліції і виїхати в Італію, але там він був виявлений і убитий у перестрілці. Відбитки пальців Амрі виявилися ідентичні відбиткам, залишеним на кермі вантажівки.
24 грудня служби безпеки Тунісу заарештувала племінника Анісу Амрі і двох інших підозрюваних.
За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали. Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.