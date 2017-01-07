У Сирії ліквідували одного з ватажків "ан-Нусри" - ВВС

Один з ватажків джихадистського угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам", раніше відомого як "Джебхат ан-Нусра", був ліквідований в сирійській провінції Ідліб. Про це з посиланням на представників угруповання повідомляє Російська служба ВВС.

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За інформацією видання, у момент удару Абу аль-Хассан Тафтаназ був разом із сином, який також загинув.

Хто саме наніс авіаудар, поки невідомо. Однак, як пише ВВС, раніше цього тижня Пентагон повідомляв про загибель 20 бойовиків в провінції Ідліб в результаті авіаударів американської авіації.

У жовтні минулого року в результаті авіаудару безпілотника в провінції Ідліб був убитий ще один лідер угруповання - проповідник Абу Фарадж аль-Масрі.

У вересні угруповання повідомила про загибель свого командира Абу Омара Саракеба в результаті авіаудару в провінції Алеппо.

Після перейменування в "Джабхат Фатех аль-Шам" в липні минулого року угруповання оголосило, що відокремлюється від "Аль-Каїди".