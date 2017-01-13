У Росії заявили, що санкції та контрсанкції скоро припинять свою дію

Росія може скасувати контрсанкції. Про це сьогодні заявив віце-прем’єр РФ Ігор Шувалов під час Гайдарівського форуму, передає ТАСС.

Шувалов не виключив, що Кремль скасує контрсанкції 31 грудня 2017 року. Втім, як він зазначив, це стане можливим у випадку «потепління в стосунках із Заходом».

"Напевно, прийшов час розуміти, що санкції і контрсанкції скоро припинять свою дію", - заявив Шувалов.

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У той же час, коментуючи питання щодо санкцій проти Росії, він заявив: «до мене це прийшло як даність, як і контрсанкції».

Нагадаємо, німецькі ЗМІ повідомили, що ФРН планує в обхід санкцій, прийняти в Берліні очільника Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачова. Зазначається, що Ткачов прибуде в Берлін 22 січня і буде гостем Міністерства закордонних справ Німеччини.

Крім того повідомляється, що для того, аби російський міністр відвідав Берлін, Німеччина використовує дуже широку інтерпретацію статті 1 (4) рішення Ради ЄС, зокрема, зустріч міністрів буде прирівнюватись до заходу під егідою ОБСЄ, що дозволяє обмежену присутність в країні людини з санаційного списку.

Як повідомляв УНІАН, президент Французької Республіки Франсуа Олланд вважає важливим підтримання діалогу з Російською Федерацією, але виступає проти можливих поступок у питаннях "наших інтересів і принципів".