Берлін планує прийняти російського міністра в обхід санкцій – ЗМІ

Німецькі ЗМІ повідомляють, що ФРН планує в обхід санкцій, прийняти в Берліні очільника Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачова, пише Європейська правда.

За інформацією німецьких ЗМІ, Ткачов прибуде в Берлін 22 січня і буде гостем міністерства закордонних справ Німеччини.

Читайте такожУ Сенаті США представили законопроект про санкції щодо РФ через кібератаки

Крім того повідомляється, що для того, аби російський міністр відвідав Берлін, Німеччина використовує дуже широку інтерпретацію статті 1 (4) рішення Ради ЄС, зокрема, зустріч міністрів буде прирівнюватись до заходу під егідою ОБСЄ, що дозволяє обмежену присутність в країні людини з санаційного списку.

Як повідомляв УНІАН, президент Французької Республіки Франсуа Олланд вважає важливим підтримання діалогу з Російською Федерацією, але виступає проти можливих поступок у питаннях "наших інтересів і принципів".

Він зазначив, що «недостатньо постійно повторювати» про необхідність вести діалог з Росією, щоб вирішити конфлікти, зокрема сирійський і український.