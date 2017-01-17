У Німеччині суд відхилив позов про заборону партії, яка вважається неонацистською

Як повідомляє Deutsche Welle, Федеральний конституційний суд у вівторок, 17 січня, відхилив позов про заборону праворадикальної НДПН. Голова зазначив, що у партії "немає потенціалу для усунення демократії в Німеччині".

Клопотання про заборону ультраправої партії було подано бундесратом за підтримки бундестагу в 2013 році. Бундесрат вперше пропонував заборонити НДПН ще в 2003 році, проте Федеральний конституційний суд відхилив позов після того, як стало відомо, що керівні позиції в партії займали співробітники спецслужб.

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Популярність НДПН, яку називають наступницею очолюваної Адольфом Гітлером НСДАП, значно знизилась в останні роки. Так, на регіональних виборах в 2016 році вони втратили мандати в останньому земельному парламенті - в Мекленбурзі-Передній Померанії.

НДПН на даний момент налічує близько 5 тисяч членів і не має великого впливу в ФРН. Із близько 230 тисяч депутатів місцевих органів влади по всій Німеччині всього близько 360 є членами НДПН.

Як раніше повідомляло агентство Reuters, на початку грудня 2011 року, у зв'язку із затриманням членів неонацистської організації "Націонал-соціалістичне підпілля" (НСП), причетних до 10 вбивств (переважно, турків) та 14 пограбувань, міністр внутрішніх справ Німеччини Ганс-Петер Фрідріх виступив із заявою, що постарається добитися заборони діяльності НДПН. Це викликано тим, що у кінці листопада 2011 року був заарештований член НДПН Ральф Воллебен, підозрюваний у причетності до 6 вбивств, здійснених членами НПВ, а також одного замаху на вбивство.